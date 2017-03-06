СБУ задержала в Мариуполе боевика группировки Оплот, прятавшегося у родственников

Служба безопасности Украины задержали в Мариуполе боевика бандитской группировки Оплот, входящей в состав пророссийской террористической организации "ДНР".

"Правоохранители установили, что мужчина в мае 2014 за деньги вступил в незаконное вооруженное формирование в Донецке. Пройдя соответствующую военную подготовку, боевик получил форму, оружие и осуществлял охрану объектов террористов", - рассказали в спецслужбе.

Как сообщается, покинуть банду задержанный решил из-за конфликта с руководством, после чего решил сбежать от подельников в подконтрольный Украине Мариуполь, прикинувшись вынужденным переселенцем.

Как отмечается, там он скрывался у родственников.

"Открыто уголовное производство по ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия", - добавили в СБУ.