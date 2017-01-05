 

СБУ задержали россиянина, которому ФСБ помогало переправлять мигрантов через украинскую границу

05 января 2017 г. 19:17
Источник: Зеркало недели
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Гражданин РФ переправлял нелегалов в обоих направлениях при содействии пограничной службы ФСБ.

Сотрудники Службы безопасности Украины во время попытки незаконного перемещения в Россию гражданки одной из стран Закавказья задержали гражданина РФ, который с помощью ФСБ переправлял нелегалов через украинскую границу, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Гражданина России, который организовал канал перемещения нелегалов через государственную границу Украины, задержала Служба безопасности Украины совместно с пограничниками в Краснопольском районе Сумской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россиянин переправлял нелегалов в обоих направлениях при содействии пограничной службы ФСБ РФ.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 332 Уголовного кодекса Украины и продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Сотрудники СБУ и прокуратуры во время обыска в офисе крупного агрохолдинга изъяли 60 кг золота в слитках, а также сертификаты еще 400 кг золота 999 пробы.
 

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