 

Сегодня Минюст зарегистрирует порядок проверки е-деклараций

13 февраля 2017 г. 15:41
Источник: Украинские новости
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Министерство юстиции намерено зарегистрировать порядок проверки электронных деклараций чиновников в понедельник, 13 февраля.

Об этом журналистам сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Их (документы) уже подвозят (из Национального агентства по предотвращению коррупции, НАПК)... Я думаю, что до конца рабочего дня сегодня я его своим приказом зарегистрирую", - сказал Петренко.

По его данным, НАПК не вносило изменений в текст, предложенный Минюстом.

По состоянию на 14:30 НАПК еще не передало в министерство дополнений к документам, что задерживает процесс их регистрации.

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