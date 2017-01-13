Сегодня состоится перекрестный допрос Пашинского и подстреленного им мужчины - СМИ

Допрос проведут в больнице №9, куда перевели Химикуса. На месте уже прибыли следователи, свидетель, пострадавший находится в индивидуальной палате. Сейчас ждут нардепа. Допрос должны были начать в полдень, и не знают, насколько он затянется. Пострадавший говорит, что перед допросом не волнуется и не имеет к Пашинскому никаких вопросов.

"Чего мне бояться? Не я же стрелял!", - сказал Химикус журналистам.

Водитель микроавтобуса – ключевой свидетель по делу, но до сегодняшнего дня о его позиции и версии события не было известно. Так же не известно его местонахождение ни стороне пострадавшего, ни прессе.