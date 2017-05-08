Сегодняшняя война для Украины также стала Отечественной – Турчинов по случаю Дня памяти и примирения

08 мая 2017 г. 12:22
Источник: УНИАН
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Сегодня весь мир отмечает День памяти и примирения, когда мы вспоминаем тех людей, те десятки миллионов, которые стали жертвами Второй мировой войны. Параллели между событиями в Европе в конце тридцатых годов прошлого века и сегодняшним днем очевидны, говорится в обращении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова по случаю Дня памяти и примирения.

«Мы помним и чтим всех героев, кто отдал свою жизнь, защищая Украину от фашизма и сталинизма! В горниле этой страшной войны сгорело более четырнадцати миллионов украинцев. Они погибли на фронтах, умерли от голода и болезней, были вывезены с Родины», - говорится в обращении. Турчинов подчеркнул, что после десятилетий мира в Украине снова идут боевые действия, из-за агрессии РФ оккупирован Крым, пылает восток нашей страны. 

«Параллели между событиями в Европе в конце тридцатых годов прошлого века и сегодняшним днем очевидны: поведение и мотивация агрессоров во все времена схожи. Умиротворить его невозможно, и цивилизованный мир должен решить - ждать следующего шага агрессора, или остановить его. На этот вопрос мы давно дали себе ответ. Эта война для нас стала Отечественной, потому что мы защищаем свою Родину, свою Украину», - подчеркнул Турчинов.

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