 

Семьи всех погибших военных и Героев Небесной сотни получат по 46 тыс. гривен

20 февраля 2017 г. 13:49
Источник: Левый берег
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Члены преступной организации Виктора Януковича уплатили в бюджет согласно решениям судов 152 млн гривен. Эти деньги будут распределены между семьями всех погибших в АТО военных и семьями Героев Небесной сотни.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге в кулуарах Верховной Рады.

По его словам, разовые выплаты в размере более 46 тыс. гривен получат 106 семей Героев Небесной сотни и семьи 3150 военных и добровольцев, которые погибли в АТО.

Бюджетный комитет, добавил Матиос, поддержал такую инициативу Генпрокуратуры.

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