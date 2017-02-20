Семьи всех погибших военных и Героев Небесной сотни получат по 46 тыс. гривен

Члены преступной организации Виктора Януковича уплатили в бюджет согласно решениям судов 152 млн гривен. Эти деньги будут распределены между семьями всех погибших в АТО военных и семьями Героев Небесной сотни.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге в кулуарах Верховной Рады.

По его словам, разовые выплаты в размере более 46 тыс. гривен получат 106 семей Героев Небесной сотни и семьи 3150 военных и добровольцев, которые погибли в АТО.

Бюджетный комитет, добавил Матиос, поддержал такую инициативу Генпрокуратуры.