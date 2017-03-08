 

Сенат Канады поддержал во втором чтении ЗСТ с Украиной

08 марта 2017 г. 11:52
Источник: Левый Берег

Верхняя палата федерального парламента Канады 7 марта абсолютным большинством голосов поддержала ратификацию Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой во втором чтении.

Как отмечает "Укринформ", перед окончательным голосованием в третьем чтении документ должен повторно получить согласование профильного комитета, однако обычно этот этап проходит легко. Финальное голосование может состояться в конце марта-начале апреля.

Напомним, летом 2015 года Украина и Канада завершили пятилетние переговоры о создании ЗСТ. Договор был подписан 11 июля 2016 года в рамках визита в Украину премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Ожидается, что он откроет для украинских экспортеров 98% канадского рынка товаров.

14 февраля Нижняя палата парламента Канады большинством голосов ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Украиной. В тот же день ЗСТ прошло первое чтение в Сенате.

Когда верхняя палата канадского парламента ратифицирует соглашение, его должен будет подписать генерал-губернатор Дэвид Ллойд Джонстон.

Украина пока не ратифицировала этот договор.

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