Сенат США утвердил выбранного Трампом кандидата на пост генпрокурора

Сенат США утвердил выбранного президентом Дональдом Трампом кандидата Джеффа Сешнса на пост генпрокурора. Об этом сообщает Reuters.

За его кандидатуру отдано 52 голоса, против - 47. Так, Сешнс известен тем, что первым из сенаторов поддержал президентские амбиции Трампа, а также своей жесткой позицией по вопросу мигрантов

Сообщается, что Сешнс стал первым из действующих сенаторов, кто поддержал президентские амбиции Трампа. Его взгляды на вопросы, связанные с мигрантами, схожи со взглядами Трампа.