Сенат США запросил у Флинна связанные с Россией документы

Комитет по разведке Сената США направил бывшему советнику президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну повестку с требованием предоставить документы, необходимые для расследования вмешательства России в президентские выборы в США.

В совместном заявлении сенатор-республиканец Томас Бар и демократ Марк Уорнер отметили, что комитет уже обращался к Флинну с просьбой добровольно предоставить документы, которые могут помочь в расследовании, однако генерал отказался, пишет Би-би-си.

Непредоставление документов после получения повестки может быть признано неуважением к Конгрессу, что, в свою очередь, грозит штрафом или лишением свободы.

Напомним, Флинн стал одной из ключевых фигур в расследовании о возможном влиянии России на президентские выборы в США. В феврале Флинн подал в отставку, признав, что дезинформировал руководство, а именно вице-президента Майка Пенса, о контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком в конце декабря.

В конце марта стало известно, что Флинн согласился под присягой рассказать все, что ему известно о предполагаемых попытках Москвы повлиять на выборы в США, в обмен на защиту от уголовного преследования. Однако в конгрессе пока говорят, что хотят собрать больше документов и опросить свидетелей.

Во вторник вечером Трамп внезапно уволил главу ФБР Джеймса Коми, возглавлявшего расследование связей команды Трампа с Россией. Многие американские политики раскритиковали это решение, заявив, что президент таким образом пытается помешать расследованию. В Белом доме, однако, заявляют, что причиной увольнения стало недоверие к Коми со стороны президента, министерства юстиции, членов конгресса, а также рядовых сотрудников ФБР.