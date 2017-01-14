Сепаратисты обстреляли КП Марьинка - пограничники

Сепаратисты обстреляли позиции контрольного поста "Марьинка", сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Вечером 13 января незаконные вооруженные формирования почти час вели огонь по позиции контрольного поста "Марьинка". Огонь российские наемники открыли почти в 20:00 из стрелкового оружия и подствольных гранатометов. Обстрел велся со стороны временно неподконтрольного н.п. Александровка. Пограничники в ответ огонь не открывали", - сообщили в погранслужбе.

По данным пограничников, во время обстрела граждан и транспортных средств на КП "Марьинка" не было, пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет.

Сепаратисты вели провокационные обстрелы позиций сил АТО вблизи н.п. Калиново-Попасная и Новозвановка и обстреляли жилые помещения в Ирмино, заявили в пресс-центре штаба АТО.

"В течение последних трех суток противник осуществлял провокационные обстрелы позиций наших войск вблизи населенных пунктов Калиново-Попасная и Новозвановка. Огонь велся не только по украинским военным, но и по населенным пунктам, которые находятся под временным контролем российско-оккупационных войск", - отметили в штабе .

Военные считают, что такие действия ведутся с целью обвинения украинской стороны в обстрелах мирного населения.