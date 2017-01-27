Сербия использует в Косово "украинский сценарий" России

По словам Тачи, имеются доказательства того, что Сербия отправляет в Косово оружие и людей без опознавательных знаков.

Сербия готовится использовать на севере Косово сценарий, который Россия применила в Украине, заявил лидер Косово Хашим Тачи.

"Мы знаем, что в Сербии есть план раздела Косово и Белград вооружает сербов на севере", - сказал Тачи в инетрвью DW.

Он подчеркнул, что имеются доказательства того, что Сербия отправляет туда оружие, а также людей - как гражданских, так и военных.

"Сербия использует стиль и методы России в Украине. Там есть россияне, которые тесно сотрудничают с Белградом. Они не носят форму, но хорошо вооружены и руководствуются непосредственно из Белграда", - добавил Тачи.

Ранее президент Сербии Томислав Николич заявил, что сербская сторона никогда не признает независимости Косово, вне зависимости от давления, которые будут оказывать на Белград великие державы. Также Николич угрожал применить армию против Косово для защиты этнических сербов.

Как сообщают местные СМИ, Николич сделал это заявление после заседания Совета национальной безопасности, которое состоялось в Генеральном штабе армии Сербии. Президент подчеркнул, что не хочет конфликта, однако по конституции обязан защищать своих граждан.

14 января на границе с Косово был остановлен поезд, который отправился из Белграда. Приобретенный в России поезд снаружи был разрисован фразой "Косово – это Сербия" на 21 языке, а внутри - изображениями сербских монастырей и церквей. Таким образом Сербия собиралась возобновить железнодорожное сообщение, прерванное 18 лет назад.

Косово, при поддержки США и прочих стран Запада объявило о своей независимости от Сербии в 2008 году. Его независимость признали 114 стран, хотя Сербия, РФ, Сирия и некоторые прочие страны признавать ее отказались.

