Сессия облсовета: какие вопросы решают депутаты

68 вопросов вынесено на сессию облсовета. Среди них правки к бюджету, продление контрактов с директорами коммунальных учреждений, разрешения на разработку полезных ископаемых. Но больше всего вопросов вызвало решение обратиться к Кабмину о создании рабочей группы о медреформе.

Депутаты и чиновники признали, что на данный момент этот вопрос очень заполитизирован и нет программных документов, определяющих то, как будут разделяться госпитальные округа. Но депутаты настаивают на том, что специалисты на местах должны принять участие в обсуждении реформы