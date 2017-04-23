Северная Корея угрожает потопить авианосец США

23 апреля 2017 г. 20:03
Источник: Телеграф
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Северная Корея пригрозила потопить американский авианосец для того чтобы продемонстрировать свою военную силу. Об этом заявили в правящей Трудовой партии КНДР, сообщает  Fox News со ссылкой на Rodong Sinmum.

"Наши революционные силы готовы потопить ядерный авианосец США с помощью одного удара", — говорится в комментарии партии.

Газета сравнила авианосец "Карл Винсон" с "грубым животным" и заявила, что удар по нему станет "реальным примером демонстрации силы наших вооруженных сил".

11 апреля президент США Дональд Трамп сказал, что США отправляют "очень мощную армаду" в сторону Корейского полуострова.

Его слова вызвали бурную реакцию в Восточной Азии, где заподозрили, что США готовятся к нанесению превентивного удара по Северной Корее. Однако 19 апреля выяснилось, что корабли отправились не на север, к Японскому морю, а в другую сторону - до Австралии - для запланированных учений с австралийскими военными.

На следующий день представители Белого дома и Пентагона уточнили, что никакой ошибки в словах Трампа не было, поскольку поход "Карла Винсона" изначально планировался по маршруту до Корейского полуострова через Австралию.

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