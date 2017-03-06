 

Северная Корея выслала посла Малайзии

06 марта 2017 г. 14:56
Источник: Левый берег
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Северная Корея решила выслать из страны посла Малайзии Мохамада Низан Мохамада.

Это стало ответом на аналогичное решение правительства Малайзии, пишет агентство Associated Press. Власти Малайзии признали корейского посла Кан Чхоля персоной нон грата после того, как он заявил, что его страна не может доверить Малайзии расследование обстоятельств смерти Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, и что малайзийское расследование политизируется.

Позиция Пхеньяна заключается в том, что смерть Ким Чон Нама вовсе не была насильственной.

Напомним, что 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был убит брат лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чон Нам. На него напали две женщины. Одна из них, по версии следствия, накинула ему на голову платок, пропитанный смертоносным веществом.

Позднее выяснилось, что причиной смерти Ким Чон Нама стал паралич, вызванный веществом VX, которое является химическим оружием.

1 марта обвинения в убийстве Ким Чон Нама были предъявлены двоим фигуранткам дела, гражданкам Вьетнама и Индонезии. В причастности к преступлению прокуратура Малайзии также подозревает сотрудника посольства КНДР в Куала-Лумпуре и работника северокорейской государственной авиакомпании. 

Всего по делу задержаны четыре человека, еще четыре объявлены в розыск.

По данным южнокорейской разведки, убийство было организовано правительством КНДР.

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