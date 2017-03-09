Северную Корею отключили от Swift

Северную Корею отключили от международной банковской системы Swift. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Бельгии.

Бельгийские власти одобрили ряд мер в ответ на агрессивное милитаристическое поведение КНДР и недавнюю дискуссию в связи с этим в Совбезе ООН.

Санкции коснутся трех северокорейских банков. Однако в SWIFT не уточнили от каких именно сервисов и какие точно северокорейские банки отключены.

Отметим, на официальном сайте Swift пока нет информации об ограничениях в работе с КНДР.