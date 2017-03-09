 

Северную Корею отключили от Swift

09 марта 2017 г. 11:36
Источник: Украинские новости
1 просмотр

Северную Корею отключили от международной банковской системы Swift. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Бельгии.

Бельгийские власти одобрили ряд мер в ответ на агрессивное милитаристическое поведение КНДР и недавнюю дискуссию в связи с этим в Совбезе ООН.

Санкции коснутся трех северокорейских банков. Однако в SWIFT не уточнили от каких именно сервисов и какие точно северокорейские банки отключены.

Отметим, на официальном сайте Swift пока нет информации об ограничениях в работе с КНДР.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Фасадные термопанели                          Недвижимость Италии                          Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.