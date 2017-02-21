Сейчас насчитывается около 25 политзаключенных-крымчан

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21 февраля 2017 г. 15:10
Источник: Интерфакс-Украина
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В настоящее время насчитывается около 25 крымчан – политических заключенных, которые находятся в разных статусах, заявляет глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров.

"На сегодняшний день уже около 25 человек, которые сидят в разных статусах: и те, в отношении которых идет следствие, те, которые под судом, и те, которые разбросаны по материковой России по решению российского суда", - сказал Р.Чубаров журналистам на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Что касается тех, по кому суд уже вынес решение, и кому уже назначены наказания, в виде штрафов или условных сроками, по словам Р.Чубарова, таких насчитывается более 50 человек.

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