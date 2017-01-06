Щедрик на фортепиано. Семья Порошенко поздравила украинцев с Рождеством

Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной и детьми Евгенией, Александрой и Михаилом поздравили украинцев с Рождеством Христовым.

Соответствующее видео опубликовано на канале Администрация президента в YouTube.

По случаю праздника Александра исполнила на фортепиано знаменитую композицию Щедрик Николая Леонтовича.

Порошенко напомнил, что впервые это музыкальное произведение прозвучало сто лет назад, а впоследствии украинская мелодия стала достоянием всего человечества, под названием Carol of the Bells.

"Слушаем ее, и как будто видим ласточку, которая несет каждому из нас счастье и благополучие, а государству нашему - мир и процветание", - отметил Порошенко.

Он отметил, что Рождество Христово является великим церковным и глубоко семейным праздником.

"Непостижимое чудо - рождения в вертепе Сына Божия - навсегда изменило мир. Это чудо напомнило, что самая главная заповедь – любить ближних, как самих себя. Рождению Иисуса радовались небо и земля, Дева Мария и Иосиф, пастухи и волхвы. Всей своей жизнью Иисус преодолевал зло и даровал веру в Спасение", - сказал президент.

В свою очередь, Марина Порошенко отметила, что светлый и радостный день Рождества вдохновляет всех быть чуткими и внимательными, делиться теплом своих сердец и протягивать руку помощи.

"Уверена, что всем нам хочется сделать мир приветливым и добрым. И для этого нужно совсем мало – быть хорошим примером для своих детей, стать верным другом и товарищем, любить ближнего, Украину и ее народ. И тогда наши тревоги станут надеждой, а сомнения развеются чувством достоинства", - сказала Марина Порошенко.

Президент отметил, что украинцы издавна наполняют Рождество торжественностью и святостью, а вертепы и колядки после обедни стали уникальным духовным достоянием украинского народа.

"В этот прекрасный праздник, когда все собираются за семейным столом, предлагаю в первую очередь у святых образов помолиться за воинов, которые и в эти новогодне-рождественские дни защищают нас от врага-антихриста. Обращаюсь к новорожденному Спасителю с просьбой дать им сил и беречь их земные жизни. И всю нашу страну спаси, Господи, от всякого зла", - сказал глава государства.

"Желаем всем здоровья, крепости духа, реализации мечт и исполнения намерений, а главное - Божьего благословения. Вкусной кути и веселых праздников, потому что аж "три празника в гости". Христос родился!", - отметил Петр Порошенко.