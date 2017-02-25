Шесть стран лишились права голоса на Генассамблее ООН из-за долга

Кабо-Верде, Ливия, Папуа – Новая Гвинея, Судан, Вануату и Венесуэла лишены права голоса на ГА ООН из-за неуплаты членских взносов, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

В то же время, как напомнил Дюжаррик, в 2016 году Гвинее-Бисау, Коморским островам, Сан-Томе и Принсипи и Сомали разрешили голосовать до конца 75-й сессии ГА, хотя у них также есть долг.

Взносы каждой страны зависят от ВВП за 10 лет с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. В Уставе ООН указано, что голоса лишают, если долг достиг "суммы взносов, причитающихся за два полных предыдущих года".

В январе 2016 года среди стран, у которых накопился долг, назвали 15 стран, правда, Иран почти сразу вычеркнули из этого списка, так как он внес необходимую сумму. Тогда Ливия и Венесуэла тоже оказались среди должников.