Шесть военных ранены и травмированы за сутки на Донбассе

Во вторник день в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 89 обстрелов. В результате трое бойцов получили ранения, еще трое были травмированы.

Как сообщает штаб АТО, на Донецком направлении из 152-и 122-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали Луганское, из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку, Опытное, Троицкое, Каменку, Пески, Южное, Луганское, Невельское, Зайцевое, Каменку, Верхнеторецкое, Новгородское. В районе Авдеевки по позициям военных вел огонь танк. По Луганскому и Верхнеторецкому стреляли из БМП.

На Мариупольском направлении из артиллерии и минометов противник обстреливал Талаковку, Марьинку, Чермалык и Гнутово. Из минометов вели огонь по Новотроицкому, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Водяному, Павлополю, Лебединскому, Широкиному и Березовому. По Павлополю огонь вел БТР противника, по Марьинке – снайпер.

На Луганском направлении оккупанты обстреливали позиции сил АТО в районе Крымского из 122-миллиметровой артиллерии, из минометов – Троицкое, Крымское, Попасную, Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Новозвановку и Новоалександровку. По Новотошковскому стрелял БМП.

Напомним, в понедельник на Донбассе российско-оккупационные войска 78 раз обстреляли украинских военных. Один боец получил ранение.