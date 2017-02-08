Шкиряк прокомментировал информацию о гибели террориста Гиви

После информации о гибели в оккупированном Донецке главаря боевиков группировки Сомали Михаила Толстых (Гиви) можно говорить о целенаправленной ликвидации главарей банд "ЛНР" и "ДНР", заявил советник главы Министерства внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Мы только что провели консультативное совещание с нашими коллегами из СБУ, мы общались с Юрием Тандитом, помимо прочих, и вышли на консолидированную позицию. Учитывая те обстоятельства, которые сегодня сложились на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области, в первую очередь речь идет о целенаправленной ликвидации главарей российских террористических банд "ЛНР", "ДНР", мы предлагаем Захарченко и Плотницкому сдаться украинской власти, дойти до ближайшего отделения СБУ или Нацполиции и показаться украинской власти. Потому что, учитывая ситуацию, следующими могут быть именно они", - заявил Шкиряк в эфире 112.

Советник главы МВД отметил, что у Гиви был конфликт с главарем "ДНР" Александром Захарченко.

"В случае ликвидации Гиви, сейчас рано говорить, это российские спецслужбы, или это "междусобойчики" с Захарченко. Я могу сказать, что между Захарченко и Гиви были серьезнейшие разногласия. У них был очень серьезный конфликт, который заключался и в сфере перераспределения так называемых материальных благ, и перераспределения ресурсов финансовых потоков, и того, что касалось невыполнения приказов Гиви от Захарченко. Лично мне эта версия кажется более вероятной", - рассказал представитель МВД.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что главарь террористической группировки Сомали Михаил Толстых, известный по кличке Гиви, погиб утром 8 февраля в оккупированном Донецке.

В Службе безопасности Украины не подтвердили и не опровергли информацию о смерти одного из главарей боевиков "ДНР" Михаила Толстых.

Полиция Донецкой области располагает информацией о смерти одного из главарей боевиков Михаила Толстых с позывным Гиви со ссылкой на источники в оккупированном областном центре, заявил руководитель Нацполиции области Вячеслав Аброськин.