 

Шойгу впервые признал существование российских кибервойск

22 февраля 2017 г. 16:09
Источник: Левый берег
24 просмотра

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время выступления на заседании Госдумы, отвечая на вопрос о необходимости воссоздания управления, которое занималось контрпропагандой, сообщил, что в России созданы войска информационных операций.

Об этом сообщает "РБК".

"За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее того управления (существовавшего в советское время), которое называлось контрпропагандой", - сказал он. Деталей он не привел.

Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал РБК, что войска для информационных операций были созданы в России "недавно" и что информация о них является закрытой. "Есть специалисты, которые разоблачают [иностранные] диверсии в электронных, бумажных и телевизионных носителях", - заявил он. По словам сенатора, вторая задача подразделения - это отражение хакерских атак.

Источник РБК в Госдуме пояснил, что речь действительно идет о "структурном подразделении в Министерстве обороны, которое занимается отражением хакерских атак". "Также оно занимается контрпропагандой как внутри страны, так и за ее пределами, и в интернете, и в СМИ". При этом он выразил удивление, что Шойгу сообщил об этом, поскольку "информация является секретной".

Напомним, что ранее в феврале штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона обвинил Россию в кибератаках. Кроме того, генеральный секретарь партии "Вперед!" Ришар Ферран сказал, что подконтрольные российским властям Russia Today и Sputnik распространяют ложные сообщения, чтобы настроить общественное мнение против Макрона.

Как сообщалось, Евросоюз выделяет дополнительно €800 тыс.для противодействия попыткам России повлиять путем дезинформации и пропаганды на выборы в Европе.

Ранее, 6 января, американские спецслужбы опубликовали доклад, в котором утверждалось, что Россия пыталась повлиять на выборы в США при помощи кибератак. Разведслужбы также утверждали, что приказ о проведении кампании по вмешательству в выборы отдал лично российский президент Владимир Путин.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Поліція Харківщини звертає увагу усіх громадян, які мають намір відвідати міжнародний матч 1/16 фіналу Ліги Європи між командами «Шахтар» (Україна) та «Сельта» (Іспанія). У зв’язку із вжиттям додаткових заходів безпеки, відвідувачі будуть допускатися до чаші стадіону тільки після особистого догляду та проходження металевих рамок. Вхід до стадіону буде припинено о 21-45, тому закликаємо приходити на матч заздалегідь, щоб не створювати черги та натовп.                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.