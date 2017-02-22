Шойгу впервые признал существование российских кибервойск

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время выступления на заседании Госдумы, отвечая на вопрос о необходимости воссоздания управления, которое занималось контрпропагандой, сообщил, что в России созданы войска информационных операций.

Об этом сообщает "РБК".

"За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее того управления (существовавшего в советское время), которое называлось контрпропагандой", - сказал он. Деталей он не привел.

Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал РБК, что войска для информационных операций были созданы в России "недавно" и что информация о них является закрытой. "Есть специалисты, которые разоблачают [иностранные] диверсии в электронных, бумажных и телевизионных носителях", - заявил он. По словам сенатора, вторая задача подразделения - это отражение хакерских атак.

Источник РБК в Госдуме пояснил, что речь действительно идет о "структурном подразделении в Министерстве обороны, которое занимается отражением хакерских атак". "Также оно занимается контрпропагандой как внутри страны, так и за ее пределами, и в интернете, и в СМИ". При этом он выразил удивление, что Шойгу сообщил об этом, поскольку "информация является секретной".

Напомним, что ранее в феврале штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона обвинил Россию в кибератаках. Кроме того, генеральный секретарь партии "Вперед!" Ришар Ферран сказал, что подконтрольные российским властям Russia Today и Sputnik распространяют ложные сообщения, чтобы настроить общественное мнение против Макрона.

Как сообщалось, Евросоюз выделяет дополнительно €800 тыс.для противодействия попыткам России повлиять путем дезинформации и пропаганды на выборы в Европе.

Ранее, 6 января, американские спецслужбы опубликовали доклад, в котором утверждалось, что Россия пыталась повлиять на выборы в США при помощи кибератак. Разведслужбы также утверждали, что приказ о проведении кампании по вмешательству в выборы отдал лично российский президент Владимир Путин.