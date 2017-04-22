Штаб АТО насчитал 25 обстрелов с начала суток

Российско-оккупационные войска с начала суток 25 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в вечерней сводке.

"Эпицентром огневого противостояния было Донецкое направление. Так, из 82-миллиметровых минометов и из вооружения БМП враг вел огонь по позициям рядом с Луганским. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник бил по защитникам Авдеевки, шахты "Бутовка" и Каменки. Защитников Зайцево и Песков враг обстреливал из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе шахты "Бутовка" действовали вражеские снайперы", - говорится в сообщении.

На Приморском направлении из минометов калибра 82 мм враг бил по морским пехотинцам вблизи Широкино. Из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров вел огонь по защитникам Водяного, а из пулеметов и стрелкового оружия - по защитникам Лебединского.

На Луганском направлении из стрелкового оружия противник обстрелял опорные пункты в районе Валуйского.