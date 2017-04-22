Штаб АТО насчитал 25 обстрелов с начала суток

22 апреля 2017 г. 18:43
Источник: Левый Берег
6 просмотров

Российско-оккупационные войска с начала суток 25 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в вечерней сводке.

"Эпицентром огневого противостояния было Донецкое направление. Так, из 82-миллиметровых минометов и из вооружения БМП враг вел огонь по позициям рядом с Луганским. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник бил по защитникам Авдеевки, шахты "Бутовка" и Каменки. Защитников Зайцево и Песков враг обстреливал из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе шахты "Бутовка" действовали вражеские снайперы", - говорится в сообщении.

На Приморском направлении из минометов калибра 82 мм враг бил по морским пехотинцам вблизи Широкино. Из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров вел огонь по защитникам Водяного, а из пулеметов и стрелкового оружия - по защитникам Лебединского.

На Луганском направлении из стрелкового оружия противник обстрелял опорные пункты в районе Валуйского.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.