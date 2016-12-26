Штаб АТО насчитал 26 обстрелов с полуночи

С полуночи и до 18.00 26 декабря российско-оккупационные войска 26 раз обстреляли позиции военных на Донбассе.

На Мариупольском направлении по Широкино трижды вели огонь танки. Также зафиксированы обстрелы из 122-миллиметровой артиллерии и БМП противника. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Талаковке и Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов стреляли по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному.

"С целью сохранения жизни личного состава украинские военные вынуждены были один раз открыть ответный огонь в районе Широкино", - сказано в сообщении штаба АТО.

На Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Авдеевку, Зайцевое и Луганское.