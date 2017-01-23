Штаб АТО насчитал 41 обстрел в воскресенье

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 41 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе. Четверо военных получили ранения.

На Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции военных в районе Талаковки, Лебединского, Марьинки, Гнутового, Павлополя, Чермалыка, Широкиного и Водяного. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке вели огонь снайперы, сообщает штаб АТО.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Валуйское, Крымское, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска применяли 120 миллиметровые минометы, обстреливая Пески. Здесь же вел огонь и снайпер. По Новгородскому, Луганскому, Авдеевке и Зайцевому стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.