 

Штаб АТО насчитал 84 обстрела в понедельник

28 февраля 2017 г. 9:43
Источник: Левый берег
5 просмотров

Российско-оккупационные войска в понедельник, 27 февраля, 84 раза обстреляли силы АТО на Донбассе. Один военный получил ранение.

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии боевики обстреливали Широкино. Из минометов калибров 120 и 82 миллиметра – Водяное, Гнутово, Новотроицкое и Павлополь. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Талаковку, Павлополь, Водяное, Новотроицкое, Широкино, Гнутово. БМП оккупантов вели огонь по Широкиному, Водяному и Лебединскому, снайпер – по Талаковке, сообщает штаб АТО.

На Донецком направлении танк неоднократно вел огонь по Авдеевке. Из 120 и 82 миллиметровых минометов захватчики обстреляли Троицкое, Новолуганское, Луганское, Верхнеторецкое, Опытное, Авдеевку, шахту Бутовку, и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Пескам, Зайцевому, Луганскому, Каменке и Троицкому.

На Луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов стреляли по Новоалександровке, Станице Луганской и Валуйскому. Лобачево обстреливал снайпер.

Напомним, в воскресенье на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, двое получили ранения и еще двое - травмированы.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.