Штаб АТО насчитал 84 обстрела в понедельник

Российско-оккупационные войска в понедельник, 27 февраля, 84 раза обстреляли силы АТО на Донбассе. Один военный получил ранение.

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии боевики обстреливали Широкино. Из минометов калибров 120 и 82 миллиметра – Водяное, Гнутово, Новотроицкое и Павлополь. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Талаковку, Павлополь, Водяное, Новотроицкое, Широкино, Гнутово. БМП оккупантов вели огонь по Широкиному, Водяному и Лебединскому, снайпер – по Талаковке, сообщает штаб АТО.

На Донецком направлении танк неоднократно вел огонь по Авдеевке. Из 120 и 82 миллиметровых минометов захватчики обстреляли Троицкое, Новолуганское, Луганское, Верхнеторецкое, Опытное, Авдеевку, шахту Бутовку, и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Пескам, Зайцевому, Луганскому, Каменке и Троицкому.

На Луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов стреляли по Новоалександровке, Станице Луганской и Валуйскому. Лобачево обстреливал снайпер.

Напомним, в воскресенье на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, двое получили ранения и еще двое - травмированы.