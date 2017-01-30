 

Штаб АТО назвал потери за день: трое погибших, 17 раненых

30 января 2017 г. 20:04
Источник: Укринформ
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За понедельник, 30 января, на Донбассе зафиксировано 37 обстрелов со стороны боевиков. Трое украинских военных погибли, семнадцать ранены и трое травмированы.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО.

"На Донецком направлении российско-оккупационные войска из 152-и 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия многократно обстреливали Авдеевку, Новотроицкое, Луганское, Невельськое и Опытное. По Пескам и Авдеевке в течение дня вели огонь танки", - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении, по данным штаба, боевики из 152-миллиметровой артиллерии вели огонь по Водяному. Из минометов обстреливали Красногоровку и Лебединское. Из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Талаковку, Гнутово, Широкино и Водяное.

Видео: 

Речник АТО Леонід Матюхін. Дайджест подій 30. 01. 2017 (вечір)

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