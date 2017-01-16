Штаб АТО: враг продолжил обстрелы на всех направлениях

Сегодня боевики 13 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Враг продолжил обстрелы наших позиций на всех направлениях... По состоянию на 18 часов зафиксировано 13 обстрелов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Мариупольском – из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Водяное, Красногоровку, Широкино. На Луганском – из гранатометов Новозвановку. На Донецком – из гранатометов Луганское и Мироновское.

В штабе АТО сообщили, что одного нашего военного ранили.