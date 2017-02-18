 

Штаб АТО зафиксировал 49 обстрелов с начала суток

18 февраля 2017 г. 20:38
Источник: Левый Берег
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С полуночи и до 18:00 субботы российско-оккупационные войска 49 раз обстреляли позиции сил АТО. Двое украинских военных получили ранения.

"На Донецком направлении из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли Новолуганское, Авдеевку, Пески, Невельское, Троицкое, Луганское, Опытное и Зайцево. По Новолуганском огонь вел снайпер. В районе Авдеевки около 5:00 утра произошло боестолкновение. Нападение боевиков отражено", - говорится в вечерней сводке штаба АТО.

На Луганском направлении из минометов различных калибров противник вел огонь по Новооленсандровке и Крымском, а из гранатометов - по Станице Луганской. Из противотанковых ракетных комплексов боевики обстреливали Крымское.

На Мариупольском направлении из минометов враг обстрелял Водяное, Павлополь, а из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Талаковку. По Широкино вели огонь БМП противника.

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