 

Штаб АТО заявил о распространении в интернете дискредитирующих ВСУ материалов

18 апреля 2017 г. 12:53
Источник: РБК - Украина
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Украинская сторона СЦКК сообщает, что в информационном пространстве средств массовой информации ОРДЛО появляются фейковые информационные сообщения с заявлениями лидеров НЗФ ОРДЛО с целью дискредитации руководства Украины в нарушении международного права.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. В частности, 17 апреля, на сайте "Луганский информационный центр" был опубликован материал с заявлением представителя "Народной милиции" ОРДЛО полковника Андрея Морочко под названием "ВСУ хранят на сладах в Станично-Луганском районе отравляющие вещества - Народная милиция".

Отмечается, что информация, изложенная в данном материале, не соответствует действительности, так как Украина подписала Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

"Украина, в отличие от Российской Федерации и ее помощников в лице руководства НЗФ ОРДЛО, эти обязательства выполнила полностью, как и обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, которая направлена на прекращение использования противопехотных мин, как одного из средств вооруженной борьбы", - акцентируют в штабе.
 

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