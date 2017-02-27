Штаб блокады: У руководства ЛДНР паника

Руководство ЛДНР не может прекратить поставки угля на подконтрольную Киеву территорию Украины, так как их еще месяц назад перекрыли общественные активисты. Заявление Александра Захарченко и Игоря Плотницкого говорит об их панике.

Об этом говорится в заявлении штаба торговой блокады Донбасса, опубликованном в Facebook.

"Во-первых, прекратить поставлять уголь оккупанты не могут, потому что его прекратили добровольцы и активисты. Во-вторых, когда в следующий раз чиновники будут нести что-то вроде "подконтрольные предприятия на неподконтрольной территории", надо напоминать им о "национализации" в стиле Плотницкого-Захарченко", – говорится в заявлении.

"Паника оккупационной "власти" – это лучшее доказательство того, что блокада болезненно бьет по карманам оккупантов. Чем хуже оккупанту – тем лучше Украине", – отметили в штабе блокады.