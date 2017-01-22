 

Штайнмайер счел избрание Трампа концом миропорядка ХХ века

22 января 2017 г. 14:21
Источник: Левый Берег
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Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер написал статью о том, что ждет мир после избрания Дональда Трампа. Министр считает, что миропорядку ХХ века пришел конец и впереди - сложные времена.

"С избранием Дональда Трампа старый мир ХХ столетия окончательно завершен. Какой миропорядок нас ждет в ХХI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня, эти вопросы остаются открытыми", - говорится в статье для газеты Bild am Sonntag.

Штайнмайер предупреждает, что в период смены власти возникают сомнения, неуверенность, множество вопросов относительно курса нового руководства, и сегодня "многое поставлено на карту". На пост заступил не только Трамп, но и его команда, отмечает немецкий министр.

"Мы будем искать диалога и донесем наше отношение, наши ценности и интересы до новой администрации. Мы хотим очень четко донести наши идеи и наши ожидания по укреплению партнерства между Европой и США", - написал он.

"Я знаю, мы должны готовиться к сложным временам, к некоторой непредвиденности и неуверенности. Но я ставлю на то, что мы найдем в Вашингтоне внимательных слушателей, которые понимают, что даже большие страны тоже нуждаются в партнерах, и готовы идти своим путем вместе с хорошими друзьями и надежными союзниками", - добавил глава МИД ФРГ.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена искать компромиссы с администрацией Трампа. В первую очередь, по ее словам, речь идет о военных расходах и торговом сотрудничестве.

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