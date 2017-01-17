Швейцария выделила Украине $100 млн помощи

Швейцария до конца января текущего года передаст $100 млн в виде первого транша финансовой помощи Украине, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Было принято решение, которое только что объявлено, что до конца января Украина получит 100 млн. долларов. Они поступят на счета Нацбанка в виде финансовой помощи от Швейцарской Конфедерации как первая часть транша, направленного на поддержку Украины", - сообщил Порошенко журналистам в Давосе по итогам переговоров с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард.

Глава украинского государства сообщил, что в ходе переговоров с президентом Швейцарии обсуждалось нынешнее положение двусторонних межгосударственных отношений, а также успех Украины на пути проведения важных реформ.

"Мы отметили, что к 6 февраля, когда Украина и Швейцария будут отмечать 25-елтие наших дипломатических отношений, мы подошли не с пустыми руками. Швейцария признала очевидный прогресс Украины по поводу реформ", - сказал Порошенко.

Отдельно, по его словам, была отмечена эффективность борьбы с коррупцией в разных сферах, а также шаги украинской стороны для стабилизации банковской системы. "Кроме того, мы договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений предыдущей власти. Что касается тех замороженных активов в швейцарских банках, которые сейчас там находятся, то мы определили четкие графики и координацию сотрудничества министерств юстиции и генеральных прокуратур, которые должны побыстрее привести к определенному результату по возвращению этих активов в Украину", - сказал президент.

Также по его словам, Швейцария готова предоставить украинцам безвизовый режим сразу же после аналогичного шага со стороны Евросоюза. "Вы знаете, что мы ожидаем в ближайшее время решение Европарламента о безвизовом режиме. И было четко заявлено, что сразу же, как только Украина получит право безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны, Швейцария одновременно также предоставит безвизовый режим для украинских граждан", - заявил Порошенко.