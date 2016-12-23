Силы АТО отбили атаку боевиков у Водяного

Утром 23 декабря в районе населенного пункта Водяное Донецкой области произошло боевое столкновение, сообщает Минобороны.

"К наблюдательному пункту украинских военнослужащих подступила вражеская группа в количестве 8 человек и открыла огонь в сторону украинских бойцов. Бойцы Вооруженных Сил Украины открыли огонь в ответ, после чего противник отступил. Потерь среди военнослужащих ВСУ нет, один военнослужащий получил ранения", - сказано в сообщении.

Напомним, начиная с воскресенья, основные боевые действия на Донбассе идут на Светлодарской дуге.

24 декабря должно начаться очередное перемирие.