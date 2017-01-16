 

Ситуация на Светлодарской дуге: боевики обстреливают тактические тылы сил АТО - ИС

16 января 2017 г. 12:36
Источник: Новое Время
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В районе Светлодарской дуги боевики не оставляют попыток нанести огневое поражение выдвинувшимся вперед подразделениям ВСУ, сообщают военные эксперты группы Информационное сопротивление.

Кроме того, по данным группы, противник неоднократно обстреливал на этом участке тактические тылы украинских войск.

"Фиксируется как минимум две бронегруппы, которые активно используются оккупантами для обстрела передовых позиций сил АТО (бронетехника активно маневрирует, часто меняет позиции, на огневые позиции выдвигается преимущественно скрытно)", - рассказали в ИС.

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