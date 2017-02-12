Ситуация в Авдеевке: ремонтные бригады восстановили 149 домов в городе

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский доложил о ситуации в обстрелянной Авдеевке по состоянию на 11 февраля: ремонтные бригады восстановили в городе 149 поврежденных домов. Об этом руководитель области сообщил в своем Facebook.

"По состоянию на 11 февраля ремонтные бригады восстановили в Авдеевке 149 домов. Некоторые жители частного сектора восстанавливают свои квартиры самостоятельно, мы предоставляем им строительные материалы", - написал Жебривский в соцсети.

При этом он уточнил, что в Авдеевке "мы ремонтируем не только то, что российские наемники разрушили за прошедшую неделю, но и все те свыше 800 объектов, которые были разрушены в городе от начала российской агрессии".

По словам главы ОГА, 12 февраля в Авдеевку планирует вернуться первая группа из 23 жителей (в том числе 9 детей), которые на прошлой неделе покинули город во время активизации обстрелов боевиков. Отмечено также, что сейчас в городе продолжает работать группа работников областной ВГА, для координации усилий и более быстрого принятия решений.