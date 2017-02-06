 

Ситуация в Украине станет главным вопросом встречи глав МИД стран ЕС, – Могерини

06 февраля 2017 г. 15:03
Источник: 112.ua
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Ситуация в Украине будет первым вопросом сегодняшней встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Могерини, передает пресс-служба Представительства Европейского Союза в Украине.

"Мы начнем обсуждение по ситуации в Украине, где в последние дни наблюдается значительное ухудшение ситуации. Я говорила об этом в пятницу с главой МИД РФ Лавровым, я звонила ему, и вчера я имела возможность пообщаться с заместителем премьер-министра Украины ", - сказала Могерини.

"ЕС и в дальнейшем будет проводить политику непризнания аннексии Крыма. Мы подчеркиваем необходимость четкого выполнения минских соглашений, начиная с прекращения огня. Мы продолжим работать со всеми сторонами, в том числе и в нормандском формате, в который входят Украина и Россия, чтобы урегулировать этот конфликт", - рассказала Могерини в ходе общения с журналистами.

По словам Могерини, министры также обсудят эскалацию насилия на Донбассе, продолжающуюся политику ЕС о непризнании аннексии Крыма и поддержку полной имплементации Минских договоренностей, поддержку Нормандского формата, работы ОБСЕ, а также выполнению реформ в Украине.

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