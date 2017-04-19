Ситуация в зоне АТО стабилизировалась, - штаб

За сутки было зафиксировано 8 обстрелов позиций сил АТО

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) стабилизировалась, за сутки было зафиксировано 8 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечено, что на Приморском направлении боевики открывали огонь из минометов калибра 82-мм по военным рядом с Красногоровкой.

Сообщается, что морских пехотинцев рядом с Водяным противники обстреливали из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а рядом с Павлополем - из автоматических гранатометов. По защитникам Широкино вели огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия.

Сообщается, что на Донецком направлении позиции населенного пункта Луганское боевики обстреливали из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Штаб АТО подчеркивает, что, несмотря на вооруженные провокации подразделений российско-оккупационных войск, украинские военные придерживались режима "тишины" и не открывали огонь в ответ.

Ранее сообщалось, что командование Российской Федерации на территории оккупированных Донецкой и Луганской области заставляет местное население жаловаться "местным властям" на "обстрелы" со стороны сил АТО.