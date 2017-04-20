 

Скандал на Чугуевском полигоне: Полторак наказал десятерых офицеров

20 апреля 2017 г. 20:41
Источник: Укринформ
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По результатам проверки в отношении фактов неудовлетворительного размещения военнослужащих 54 бригады на Чугуевском полигоне привлечены к ответственности 10 офицеров.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Степан Полторак.

"Завершилась служебная проверка по фактам неудовлетворительного размещения личного состава 54 бригады на Чугуевском полигоне. Во время проверки был выявлен ряд организационных недостатков, повлиявших на качество условий размещения военнослужащих. Принял решение привлечь к дисциплинарной ответственности 10 высших и старших офицеров", - написал Полторак.

Министр отметил, что в настоящее время спланированы мероприятия по предупреждению подобных случаев в будущем.

На полигоне в Чугуеве произошел досадный инцидент, когда бойцы 54 бригады приехали на место временной дислокации, но в полевых душах отсутствовали краны для воды. Стоит отметить, что ремонт на этом полигоне только что закончили. Волонтеры, которые постоянно помогают бойцам 54 бригады, распространили соответствующее сообщение в Facebook. Министр обороны Полторак дал приказ провести служебную проверку.

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