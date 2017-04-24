Скандал в ПАСЕ: союзник РФ Аграмунт теряет поддержку в ассамблее

24 апреля 2017 г. 14:37
Источник: ЛІГА.net
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Симпатизирующий государству-агрессору России президент ПАСЕ Педро Аграмунт лишился поддержки группы Европейской народной партии (European People's Party, EPP) в ассамблее, делегировавшей его на пост главы, в связи с его скандальной поездкой в Сирию в марте 2017-го, которая была организована Москвой. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, выступающие на дебатах группы депутаты от разных стран возмущены как самим визитом, так и "лепетом (Аграмунта - ред.) о "наивном сенаторе", которого обманули злые и подлые россияне".

"Ключевые заявления всех выступающих: Аграмунт отныне не наш коллега, а коллега Путина и Асада! Он не имеет права представлять группу ЕРР, которая осуждает его поведение, отмежевывается от его поездки и дружбы с Асадом и российскими друзьями", - отметила первый вице-спикер Рады, добавив, что все "шокированы лицемерием" главы ПАСЕ.

Также Геращенко подчеркнула, что украинская делегация настаивает на проведении дебатов по "импичменту президента ПАСЕ как недостойного занимать эту должность, который просто уничтожает ассамблею".

Позднее политик добавила, что "Аграмунта мокрыми тряпками гоняют по залу ПАСЕ", не уточнив, правда, что именно она имеет в виду.

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