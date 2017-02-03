Скандальному ангелу на площади быть. Результаты конкурса

Победитель конкурса на памятный знак на площади Свободы был определен без привлечения прессы и особого шума. Предполагаемо и ожидаемо победил проект под номером один - 87-метровая колонна с ангелом наверху в окружении четырех фигур. Об этом новостям АТН сообщил председатель жюри конкурса, главный архитектор области Юрий Шкодовский. От интервью на камеру он отказался, аргументируя это тем, что не имеет права комментировать результаты конкурса, но подтвердил, что проект победил с явным преимуществом, десять голосов против двух. Авторами проекта являются Александр Ридный и братья Чечельницкие Сергей и Павел. Надо отметить, что этот проект появился в соцсетях задолго до объявления конкурса и вызвал негодование общественности. Но Павел Чечельницкий открещивался от авторства. Представители же архитектурной громады Харькова посчитали, что проект-победитель таким образом переопределен заранее, что нарушает закон, принцип состязательности, а главное не соответствует ансамблю площади. Они неоднократно просили городские власти приостановить конкурс и объявить международный, но в мэрии их просьбы проигнорировали. Тогда активисты подали в суд, требуя отменить проведения конкурса, настаивая на его процессуальной незаконности. Но суд дважды отказал в принятии иска по формальным причинам.

Дмитрий Булах, истец

На мой взгляд, такая процедура и такой проект, он просто не уместен в нашем городе потому, что это плевок в лицо всем горожанам, которые понимают ценность площади свободы. Потому, что площадь Свободы - это, без преувеличения, жемчужина нашего города - это большой, величайший там памятник конструктивизму в своей эпохе целой, и уродовать его таким памятным знаком я считаю недопустимым. Я надеюсь, что харьковчане не дадут поставить крест на нашей площади, в прямом смысле этого слова.

Очередную попытку обращение в суд активисты предпримут уже в понедельник. Оспаривать будут уже не только сам конкурс, но и его результаты.