 

Скандальный депутат Артеменко придумал новый план "мирного урегулирования" в Крыму

27 февраля 2017 г. 13:12
Источник: ТСН
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Украина не может сдавать в аренду свою территорию, но можно найти другие пути "урегулирования" ситуации в оккупированном Крыму.

Об этом заявил народный депутат Андрей Артеменко, сообщает "Еспресо.TV".

"Основой мирного урегулирования на полуострове может быть экспертная идея, например, двойной суверенитет или международная администрация на время переходного периода. Это позволит восстановить в Крыму суверенитет Украины, а не потерять его окончательно",- подчеркнул он.

По словам Артеменко, Крым не может быть передан в аренду, ведь полуостров - это территория Украины.

"Это аксиома. Можем говорить о платном использования отдельных инфраструктурных объектов. В международном праве есть термин international lease of territory (международная аренда территории)", - добавил он, напомнив о использование базы Черноморского флота России в Крыму.

Отдельно Артеменко отметил, что в 2014 году народный депутат Антон Геращенко предлагал передать Севастополь в аренду России для урегулирования конфликта между РФ и Украиной. 

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