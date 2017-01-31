Следком РФ "шьет" очередное дело против украинских военных

В ходе обострения военных действий в районе Авдеевки Следственный комитет России возбудил уголовное дело "по факту обстрела 30 января украинскими военнослужащими населенных пунктов Донбасса".

Об этом сообщает сайт Следкома.

Утверждается, что 30 января Вооруженные силы Украины якобы совершили "прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения и объектов гражданской инфраструктуры в Донецке и Макеевке". Сообщается, что в результате обстрела скончалась местная жительница, еще трое мужчин получили ранения различной степени тяжести.

"Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.

На самом деле, как сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, российско-террористические войска продолжают атаковать украинские позиции в районе Авдеевки-Ясиноватой.

По информации военных, озвученной вице-премьер-министром Геннадием Зубко, в течение 29 января террористическими группировками совершено 400 обстрелов Авдеевки, а 30 января - 800.

В Авдеевке объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. В результате обстрелов есть раненые среди мирных жителей. Город остался без воды, электричества и тепла.