 

Следком РФ ведет дела против 37 украинских военных

18 февраля 2017 г. 18:10
Источник: Левый берег

Следственный комитет России ведет уголовные дела против 37 украинских военных.

Об этом на встрече с членами Киевской ассоциации военных атташе 17 февраля сказал начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

"Есть более 30 украинских военных, в отношении которых Следственным комитетом Российской Федерации возбуждены уголовные дела. По нашей информации, их 37 таких человек. Считаю, что в этой ситуации правоохранительные органы Украины тоже должны проводить работу по сбору соответствующих фактов и доказательств, чтобы защитить этих военнослужащих. Они выполняют свой долг по защите страны", - цитирует начальника Генштаба пресс-служба Минобороны.

Муженко подчеркнул, что военные выполняют свой конституционный долг по защите страны, а в РФ их действия трактуют как нарушение правил ведения волны.

Напомним, в 2015 году Следственный комитет России заявил, что его юрисдикция распространяется и на Украину, так как нормы международного гуманитарного права якобы позволяют расследовать "военные преступления против мира и безопасности человечества", которые совершаются на территории другого государства.

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