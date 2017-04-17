Следком РФ возбудил дело о похищении россиян на Донбассе украинскими спецслужбами

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17 апреля 2017 г. 19:44
Источник: РБК-Украина
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Следком России возбудил дело о похищении россиян на Донбассе в 2014-2015 годах

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о похищении россиян на Донбассе украинскими спецслужбами. Об этом говорится в заявлении официального представителя Следкома Светланы Петренко.

По словам Петренко, в декабре 2014 года на блокпосту, расположенном вблизи поселка Красный Партизан (Донецкая область), сотрудники украинских спецслужб похитили 36-летнего гражданина Российской Федерации. Утверждается, что россиянин не принимал участие в боевых действиях, а приехала на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в качестве волонтера. Позже его осудили по статье за создание террористической группы, и через два года освободили.

Кроме того, сообщается, что в 2015 году были похищены волонтеры российского "Фонда помощи беженцам". Их также задержали по подозрению в создании террористической группы, и впоследствии обменяли на украинских военнослужащих.

Следком возбудил дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил еще ряд уголовных дел против украинских военнослужащих.
 

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