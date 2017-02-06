 

Следком РФ вынес обвинения украинским активистам за пикеты российского посольства в Киеве

06 февраля 2017 г. 9:49
Источник: Новое Время
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Следственный комитет России вынес обвинения шестерым гражданам Украины в якобы нападениях на российское посольство в Киеве в 2014-м и 2016-м.

Среди уголовных статей, по которым предъявлены обвинения, фигурируют "нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой", а также надругательство над российским флагом, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В числе обвиняемых в беспорядках у здания посольства в 2014 году - два активиста Свободы и бывший депутат Николай Рудьковский.

В якобы нападении на диппредставительство в 2016 году российские силовики обвинили активистку Ирму Крат и двух бойцов Айдара.

Всех пикетчиков посольства российский Следком называет правыми радикалами.

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