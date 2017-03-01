 

Следующая встреча ТКГ пройдет 15 марта, разведение в Станице Луганской запланировано на 7 марта – Сайдик

01 марта 2017 г. 20:46
Источник: Интерфакс-Украина
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Следующая встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в Минске 15 марта, а на 7 марта запланировано разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской (Луганская область), сообщи спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"Также попросили СММ (Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ – ИФ.) содействовать осуществлению разведения сил и средств в районе Станицы Луганской 7 марта", - сообщил Сайдик на пресс-конференции в Минске по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в среду.

Он отметил, что стороны подтвердили свою приверженность к отводу тяжелого вооружения, а также подтвердили обеспечение безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ и их имущества.

"Следующий раз мы увидимся с вами 15 марта", - Сайдик, отвечая на вопрос, когда пройдет следующая встреча ТКГ.

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