Случайность, которая изменила историю, или циничный заказ? Десять лет со дня смерти Евгения Кушнарева

Смертельное ранение Евгений Кушнарев получил во время охоты под Изюмом 16 января 2007 года. На охоту он отправился в компании с нардепом Дмитрием Шенцевым и его помощником, депутатом облсовета Дмитрием Завальным. По официальной версии следствия, Завальный нарушив цепь, выдвинулся вперед и выстрелил в зверя, но пуля отрекошетила и попала в Евгения Кушнарева. Она настолько сильно повредила внутренние органы, что врачи оказались бессильны - на следующий день политик скончался в местной больнице, его даже не решились перевозить в Харьков. Подозреваемым по делу назвали Завального, хотя тот не признавал вину. Но в ходе процесса он все же попросил об амнистии. Ходатайство было удовлетворено, после чего в 2009 году Верховный суд закрыл расследование, постановив уничтожить улики. Таким образом, говорит адвокат семьи Кушнаревых Наталья Князькая, дело фактически было "похоронено" и, скорее всего, не без команды свыше. Ведь во время судебного следствия представители потерпевших готовы были разбить официальную позицию следствия, слишком много нестыковок, говорят адвокаты, было в деле. Во-первых, вопросы вызывала фигура подозреваемого. Дмитрий Завальный с одной стороны был отменным стрелком, а с другой стороны никогда сам не охотился на вип-встречах, поэтому обвинения в том, что он вдруг взялся за ружье, нарушил цепь и так трагически промахнулся, выглядели неправдоподобно. Неофициально подозрения пали еще на одного охотника - Дмитрия Шенцева, который после смерти Кушнарева укрепил свои и политические, и финансовые позиции, однако он сам ни тогда, ни сейчас эти подозрения не комментировал. Во-вторых, время ранения Евгения Кушнарева тоже вызывало вопросы - по альтернативной версии его не сразу привезли в больницу, пытались оказать помощь в охотничьем домике. Несмотря на то, что следствие как настаивало, так и настаивает на том, что это был несчастный случай, немало людей считает, что речь идет о заказном политическом убийстве. О том, что смерть неслучайна, на похоронах говорил даже Виктор Янукович, который, по мнению соратников Кушнарева, больше других мог желать его устранения. Но доказать это сейчас практически невозможно - не осталось ни улик, ни процессуальных механизмов, чтобы возобновить расследование, говорит сын политика Андрей.

Андрей Кушнарев

Но я считаю, что нынешнее руководство страны могло бы вполне принять политическое решение и возобновить дело, для того, чтобы расследовать и дать и семье, и обществу ответ, что произошло в тот день и в нашей стране политики такого уровня погибают при странных обстоятельствах и при этом не даются ответы на все вопросы, что произошло на самом деле.

Но как показывает действительность, возобновление расследование пока не интересно ни соратникам, ни оппонентам Кушнарева. После гибели политика из сейфов в его доме таинственным образом исчезли бумаги, говорит Андрей, и их правоохранители даже не стали искать, а Виктор Янукович не нашел времени принять семью. Сегодня они также приехали на кладбище одни - о том, что часом позже тут соберется местный политикам, который время от времени поднимает Евгения Кушнарева на свое знамя они не знали. Через десять лет после гибели стало популярным рассматривать, как бы изменилась история Украины, если бы Евгений Кушнарев был жив, говорят эксперты. Главным вопросом остается вопрос - смог ли бы он или не смог составить конкуренцию Виктору Януковичу на выборах Президента, и пошла бы в этом случае Украина не по авторитарному пути.

Владимир Никитин, политолог

Он влияния не имел в партии регионов. Он вроде был в первом эшелоне, но его донецкие не пускали, в самую комнату для принятия решений, его донецкие не пускали. И кстати он очень переживал поэтому. У него было свое видение поэтому, но во время выборов он занимался агитацией, но был в это время другой человек рядом, то есть в комнату кнопок он имел очень ограниченный вход

Игорь Полищук, политолог

Он вынуждено во многом подключился к партии регионов. Вообще он всегда вынашивал свой проект, особенно когда НДП потерпело неудачу, у него было создана партия "Новая демократия," он рассчитывал, что она будет набирать обороты, он и идеологию разрабатывал соответствующую. По сути, она была ориентирована на восток Украины. Он создавал демократический либеральный проект.

При этом преждевременная смерть Кушнарева, говорят политики, безусловно, повлияла как на ситуацию в регионе, так и в Украине. На Харьковщине власть в своих руках сконцентрировали Добкин и Кернес, они же, как и их коллега Дмитрий Шенцев, значительно обогатились за это время, и обрели более стабильное положение среди регионалов, а сами регионалы получили карт-бланш на узурпацию власти.