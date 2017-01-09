Смертник на грузовике въехал в полицеский пропускной пункт в Египте

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09 января 2017 г. 19:19
Источник: Левый берег
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Перед взрывом несколько боевиков в масках забросали полицейских гранатами.

Об этом сообщает Associated Press.

Девять из погибших были полицейскими. Еще 22 человека получили ранения.

Атака произошла в городе эль-Ариш на Синайском полуострове. Грузовик въехал в здание после того, как несколько боевиков в масках забросали полицейских гранатами. В трех этажах здания полиции произошел пожар.

Мусоровоз, которым управлял смертник, был украден у муниципалитета эль-Ариш. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Накануне в Иерусалиме террорист на грузовике въехал в военных. Погибли четыре человека, 15 пострадали.

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