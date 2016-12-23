СМИ: Подозреваемого в теракте в Берлине убили в Милане

Подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине был убит в ходе перестрелки в Милане, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что новым подозреваемым в наезде 19 декабря грузовика на толпу в Берлине, считается гражданин Туниса, чьи личные документы были обнаружены в кабине грузовика, который стал орудием теракта.

Полиция Германии пообещала награду в 100 тысяч евро за информацию о местонахождении террориста.

Напомним, вечером 19 декабря грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке в Берлине. Предварительно погибли 12 человек, еще 48 получили ранения, при этом 18 из них в тяжелом состоянии.