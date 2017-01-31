СМИ показали карту боев за Авдеевку, террористы снова готовятся обстрелять из "Градов" населенный пункт

Жители Киевского района Донецка со своих балконов и окон снимают, как системы залпового огня БМ-21 "Град" стреляют прямо из-под жилых домов.

По информации украинской разведки, в оккупированный Донецк, а именно "Вольво-центр" и завод резино-химических изделий, боевики подтянули новые батареи "Градов", которые готовятся работать по Авдеевке, Пескам и Опытному, говорится в сюжете ТСН.

Бой за Авдеевскую промзону продолжается уже третьи сутки. Все началось 29 января, когда террористы двумя группами по 20-25 человек решили выбить наших военных из "промки".

"Первая группа была остановлена сразу и отошла. Вторая группа была частично уничтожена и практически умелыми действиями, маневрами, силами и средствами, которые были, личный состав 72-й бригады частично уничтожил ту группу, отбросил их и занял наблюдательный пост, который ранее занимали боевики", - сообщал министр обороны Степан Полторак.

Террористы пытались взять штурмом Авдеевскую промзону с двух сторон - Спартака и Крутой Балки.

Наступление было отбито, и бойцы 72-й бригады пошли в контрнаступление, выбив боевиков с их опорника "Алмаз" и взяли под огневой контроль развязку, соединявшую Спартак и Ясиноватую.

С другого фланга ВСУ продвинулись в направлении фильтровальной станции и заблокировали сообщение террористов из Крутой Балки. Фактически оставив боевикам на Ясиноватской развязке только одну дорогу между Донецком и Горловкой, которая, к тому же, тоже простреливается.

Смириться с потерями позиций боевики не могут и до сих пор и бросают все силы на Авдеевку. Достается не только промзоне, но и гражданским жителям.

"Применяются все типы артиллерии 152 и 122 мм, реактивные системы залпового огня, минометы 120 и 82 мм. В целом за последние двое с половиной суток нами зафиксировано 1578 боеприпасов, которые были выпущены по позициям, а также по населенному пункту Авдеевка", - заявил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня Анатолий Петренко.

Кроме старой Авдеевки, которая страдала и раньше, снаряды террористов попали во двор больницы и коксо-химического завода, который обеспечивает теплом весь город, но сам находится на грани остановки.